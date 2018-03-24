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Культура

На фестиваль юных дарований «Хрустальные звездочки - 2018» приглашают всех жителей Псковской области

24 марта 2018 года, 09:49

27 марта, в 11:00, состоится региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки-2018».

В конкурсе примут участие дети государственных гражданских служащих и дети сотрудников правоохранительных и иных государственных органов субъекта Российской Федерации.

Фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» проводится по трем номинациям: вокал, хореография и исполнительское мастерство. Конкурсанты выступают в двух возрастных группах: 7-12 лет (1 группа) и 13 - 18 лет (2 группа).

В этом году участвовать в «Хрустальных звездочках» будут более 35 солистов и коллективов.

По итогам выступлений определятся победители первого этапа конкурса, которые в дальнейшем представят наш регион на федеральном уровне Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки-2018» в Москве.

Региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» пройдет в концертном зале детской музыкальной школе №2 имени М. П. Мусоргского по адресу: г. Псков, ул. Красноармейская, д.21.

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