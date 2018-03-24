Псковичка Ида Грайфер отметила 100-летний юбилей

Исполнилось 100 лет жительнице Пскова, участнице Великой Отечественной войны и ветерану труда Иде Грайфер. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. От имени врио губернатора Михаила Ведерникова с вековым юбилеем ее поздравил начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян.

«Сто лет — это золотой возраст. Люди, которые дожили до векового рубежа, достойны не просто уважения, а настоящего восторга и восхищения. Сердечно и душевно поздравляю Вас с этим праздником, с Вашим сотым Днем рождения. Желаю Вам, прежде всего, крепкого здоровья и отличного самочувствия, а также теплой заботы, благополучия и счастья», — зачитал он поздравление Михаила Ведерникова юбиляру.