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Общество

Псковичка Ида Грайфер отметила 100-летний юбилей

24 марта 2018 года, 09:29

Исполнилось 100 лет жительнице Пскова, участнице Великой Отечественной войны и ветерану труда Иде Грайфер. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. От имени врио губернатора Михаила Ведерникова с вековым юбилеем ее поздравил начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян.

«Сто лет — это золотой возраст. Люди, которые дожили до векового рубежа, достойны не просто уважения, а настоящего восторга и восхищения. Сердечно и душевно поздравляю Вас с этим праздником, с Вашим сотым Днем рождения. Желаю Вам, прежде всего, крепкого здоровья и отличного самочувствия, а также теплой заботы, благополучия и счастья», — зачитал он поздравление Михаила Ведерникова юбиляру.

Ида Адамовна Грайфер родилась в деревне Санюки Гомельской области, Белорусской ССР в семье сапожника.
Фото пресс-службы областной администрации
Ее детство и юность прошли в Ленинграде. До начала Великой Отечественной войны она успела окончить четыре курса Ленинградского института холодильной промышленности. Во время блокады работала старшим контролером на пищевой базе. В июне 1942 года была эвакуирована из блокадного города и уехала к родителям в Курганскую область. Уже после войны Ида Грайфер вернулась в Беларусь, где окончила Минский государственный университет. В Пскове проживает почти 20 лет. Имеет награды «За оборону Ленинграда» и «Ветеран труда».

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