Условный срок получил водитель, задержанный на улице Гоголя в Великих Луках

В городе на Ловати в ноябре 2017 года в ночное время дорожные полицейские на улице Гоголя остановили автомобиль «ВАЗ-21074». За рулем находился 32-летний ранее судимый великолучанин, работающий водителем в одной из организаций города.

В ходе медосвидетельствования у мужчины были обнаружены признаки алкогольного опьянения. Проверка показала, что в январе 2017 года этот водитель уже подвергался административному аресту сроком десять суток за управление автомобилем в состоянии опьянения.

После возбуждения уголовного дела и рассмотрения его в суде, мужчину осудили к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься определенной деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года.