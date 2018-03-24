Дети показали свои таланты на музыкальном фестивале «Псковская весна»

В Доме детского творчества состоялся очередной этап городского конкурса - фестиваля детского художественного творчества «Псковская весна» в номинации «Творческая мозаика». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В конкурсе приняли участие 16 коллективов из 3 образовательных учреждений Пскова - Дома детского творчества, детского центра «Надежда» и Псковской школы-интерната. Участвовали дети от 7 до 17 лет в трёх возрастных категориях.

В этом году в номинации «Творческая мозаика» не было конкурсной части, в которой распределяются места, была только фестивальная часть, предполагающая участие в концертной программе. По мнению организаторов, такой формат позволяет проявиться таланту большего количества детей, позволяет попробовать свои силы без оценки жюри, чтобы в будущем принять участие уже в конкурсе. В сегодняшнем фестивале своё мастерство показали пианисты, гитаристы и аккордеонистка.