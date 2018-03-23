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Общество

ФАДН поддержит проведение Молодежного форума в Псковской области

23 марта 2018 года, 19:48

Вопросы реализации Стратегии государственной национальной политики в регионе обсудили в пятницу, 23 марта, на рабочей встрече врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

В Псковской области пройдет масштабный Молодежный форум, договорились Игорь Баринов (слева) и Михаил Ведерников
Также на встрече шла речь о поддержке проведения межнациональных форумов в Псковской области и совместных мероприятий в рамках инициированного ФАДН России проекта «Межнациональное движение «ПроРФ». 

Напомним, одно из мероприятий проекта — межнациональная патриотическая эстафета «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!» — началась с Псковской области и в преддверии Дня защитника Отечества объединила почти десяток субъектов РФ. Проект был признан успешным и врио губернатора и глава ФАДН договорились продолжить совместную работу в реализации общественно-значимых проектов, нацеленных на укрепление межнационального мира и согласия.

Кроме того, Михаил Ведерников и Игорь Баринов обсудили формат и предложения по проведению молодежного форума, который пройдет в Псковской области в этом году при поддержке ФАДН, и окружного этапа Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец». Состязание на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится в России с 2008 года.

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