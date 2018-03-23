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Общество

До 27 марта в Пскове разработают план мероприятий по устранению ям на дорогах

23 марта 2018 года, 17:00

В Пскове обсудили разработку плана мероприятий по поддержанию автомобильных дорог и ликвидации аварийной ямочности в весенний период времени до наступления благоприятных погодных условий для проведения дорожного ремонта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. Данная ситуация сложилась, прежде всего, из-за недостаточного финансирования и, как следствие, несоблюдения межремонтных сроков на автомобильных дорогах», - пояснил заместитель начальника управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков дал поручение УГХ совместно с ГИБДД, до 27 марта разработать план основных мероприятий по устранению ямочности на период до возможности проведения ремонтных работ.

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