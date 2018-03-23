Эксперты рассмотрели в Пскове нормативы накопления мусора на человека

В Пскове прошло очередное заседание экспертного совета по реализации поэтапного запуска новой системы обращения с ТКО на территории региона. Его провел заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, участники экспертной группы обсудили итоги проведенного в Порховском районе опроса населения по вопросу деятельности полигона ТКО и ряд организационных вопросов, связанных с отбором регионального оператора.

В частности, рассмотрели проект приказа об утверждении нормативов накопления ТКО на территории Псковской области. Как рассказал председатель государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов, предполагаемый норматив составит 2 кубометра мусора на человека в год. Эта цифра была рассчитана на основе выборки жилых домов в Островском районе, Пскове и Великих Луках. В сравнении с другими регионами России наш показатель ниже.

Участники заседания приняли проект приказа за основу, а вице-губернатор Александр Кузнецов поручил Андрею Агапову проработать механизм корректировки норматива в случае необходимости.