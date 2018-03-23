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Культура

Жанна Малышева – работникам культуры: Благодарю вас за то, что несёте в мир свет

23 марта 2018 года, 16:09

Председатель комитета Жанна Малышева поздравляет работников культуры с профессиональным праздником. Об «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

«Дорогие работники культуры Псковской области! Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником!

День работника культуры – это знак признания основополагающей роли культуры и искусства в духовной жизни нашего общества, дань уважения вашему труду, направленному на сохранение и развитие традиционной культуры, высокого искусства, историко-культурного наследия. Сложно найти профессию более благородную, гуманную, социально значимую, чем работник культуры.

В сфере культуры нашего региона: в библиотеках, музеях, клубах, детских музыкальных школах, театрах, филармонии - трудятся настоящие энтузиасты своего дела. Дела любимого, в которое вкладывается душа.

Вы прививаете землякам любовь к творчеству, вносите неоценимый вклад в духовно-нравственное, патриотическое воспитание, просвещение граждан, развиваете их эстетический вкус, помогаете раскрыться юным дарованиям. Вы с успехом идете вперед, применяя в работе новые подходы, при этом остаетесь верны своим принципам.

От всей души благодарю вас за то, что несете в мир свет, дарите людям хорошее настроение, приобщаете их к миру прекрасного, сохраняете и приумножаете неповторимые традиции Псковской области! Спасибо вам за высокий профессионализм и преданность выбранному делу, энтузиазм и большую самоотдачу, постоянный творческий поиск! Благодаря вам в регионе проходят яркие, незабываемые события, реализуются интересные, масштабные проекты. Отдельная благодарность – нашим дорогим ветеранам!

Желаю вам здоровья и счастья, благополучия и прекрасного настроения, неиссякаемой энергии, вдохновения и радости творчества, новых профессиональных успехов! Пусть ваши устремления, талант и мастерство находят горячий отклик в сердцах жителей Псковской области!».

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