Прокуратура потребовала оснастить необходимым оборудованием автомобили Струго-Красненской больницы

В Стругокрасненском районе по требованию прокурора автомобили скорой медицинской помощи укомплектованы необходимым оборудованием и лекарствами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в автомобилях скорой медицинской помощи ГБУЗ «Струго-Красненская межрайонная больница» отсутствует ряд обязательных лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Кроме того, два из трех автомобилей скорой медицинской помощи не укомплектованы трехканальным электрокардиографом с автоматическим режимом, во всех транспортных средствах отсутствует комплект повязок, разгружающих для верхней конечности (для взрослых и детей), а также автомобильные видеорегистраторы.