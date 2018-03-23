СК проверяет ДТП в Стругокрасненском районе, в котором пострадали дети

В Псковской области идёт доследствененная проверка в связи с ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Напомним, 23 марта 2018 года на 222-м км автодороги Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском районе произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Минск – Санкт-Петербург. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗа, а также пассажиры автобуса, среди которых были несовершеннолетние.

В автобусе находились 50 человек, в том числе 20 детей. Пострадавшие (21 человек, из них 10 детей) были доставлены в Псковскую областную и детскую больницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь