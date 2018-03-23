Телеведущая Оксана Федорова подарит тысячу детских книг псковским библиотекам

Оксана Федорова привезет в дар 10 библиотекам в муниципальных образованиях детские книги. По предварительным данным она приезжает с Марией Веденяпиной, директором детской государственной библиотеки, членом президентского совета. И они муниципальным библиотекам сделают такой большой подарок.