Телеведущая Оксана Федорова подарит тысячу детских книг псковским библиотекам

Известная уроженка Пскова, телеведущая Оксана Федорова подарит в рамках книжного форума «Русский запад» тысячу книг для муниципальных библиотек области. Об этом сообщила директор Псковской универсальной научной библиотеки Вера Павлова.
Известная уроженка Пскова, телеведущая Оксана Федорова подарит в рамках книжного форума «Русский запад» тысячу книг для муниципальных библиотек области. Об этом сообщила директор Псковской универсальной научной библиотеки Вера Павлова.
Оксана Федорова привезет в дар 10 библиотекам в муниципальных образованиях детские книги. По предварительным данным она приезжает с Марией Веденяпиной, директором детской государственной библиотеки, членом президентского совета. И они муниципальным библиотекам сделают такой большой подарок.
Напомним, что с 17 по 19 апреля администрация Псковской области, Псковская областная универсальная научная библиотека при поддержке Российского книжного союза проводят XV Международный книжный форум «Русский Запад».