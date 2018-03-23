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Культура

Телеведущая Оксана Федорова подарит тысячу детских книг псковским библиотекам

23 марта 2018 года, 12:36

Известная уроженка Пскова, телеведущая Оксана Федорова подарит в рамках книжного форума «Русский запад» тысячу книг для муниципальных библиотек области. Об этом сообщила директор Псковской универсальной научной библиотеки Вера Павлова.

Оксана Федорова привезет в дар 10 библиотекам в муниципальных образованиях детские книги. По предварительным данным она приезжает с Марией Веденяпиной, директором детской государственной библиотеки, членом президентского совета. И они муниципальным библиотекам сделают такой большой подарок.

Вера Павлова, директор Псковской универсальной научной библиотекой
Какие именно библиотеки получат детскую литературу, определяла федеральная детская библиотека. Акция дарения происходит на книжном форуме каждый год. Обычно их проводят издательства.

Напомним, что с 17 по 19 апреля администрация Псковской области, Псковская областная универсальная научная библиотека при поддержке Российского книжного союза проводят XV Международный книжный форум «Русский Запад». 

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