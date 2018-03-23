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Общество

Долги работникам «Псковавиа» пообещали выплатить в течение апреля

23 марта 2018 года, 12:32

Состоялась очередная встреча заместитель губернатора Псковской области, председателя Совета директоров ОАО «Псковавиа» Александра Кузнецова с трудовым коллективом предприятия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вице-губернатор информировал сотрудников о встрече врио Главы региона Михаила Ведерникова с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько, которая состоялась накануне в Москве, и сообщил о главном ее итоге — продлении сертификата эксплуатанта ОАО «Псковавиа». Александр Кузнецов также сообщил коллективу, что глава Росавиации поддержал программу антикризисных мер и выразил готовность совместно работать над сохранением и развитием авиапредприятия.

В ходе разговора вице-губернатор поинтересовался у работников «Псковавиа», получили ли они деньги, которые были выделены из областного бюджета в счет погашения долгов по заработной плате. Сотрудники ответили, что часть зарплаты им выдали, и уточнили, когда будут выплачены оставшиеся средства. «В течение апреля все будет выплачено», — заверил Александр Кузнецов.

По итогам встречи работники отметили, что после предпринятых Администрацией Псковской области мер по погашению задолженности по зарплате и другим платежам, а также организационных и управленческих решений ситуация в коллективе и в авиакомпании в целом заметно улучшилась. «Люди, которые сомневались, оставаться им работать в нашей компании или нет, уже не сомневаются и решили остаться. У них появилась надежда, что предприятие будет продолжать работать и развиваться», — сказал начальник штаба летной службы «Псковавиа» Николай Андреенко.

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