Жанна Малышева: «Русский запад» набирает обороты и уже «не помещается» в библиотеке

Книжный форум «Русский запад» в этом году выходит за пределы областной библиотеки. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева в пресс-центре Псковской правды.

Поскольку книжный форум набирает обороты, он уже «не помещается» в библиотеке. Деловая часть будет проходить в «Простории». Ярмарка и две выставки будут размещаться на площадях нашей библиотеки.

Председатель комитета напомнила, что книжный форум пройдет в Пскове в 15-й раз. «Мероприятие входит в национальный календарь России и является точкой притяжения для библиотечной среды, для бизнес-сообщества. Это и ярмарка книжной продукции, и встреча с писателями», - рассказала она.

В этом году форум организован вместе с «Российским книжным союзом». 22 января между администрацией Псковской области и Российским книжным союзом было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

В рамках реализации соглашения на улицах размещается социальная реклама в Пскове и во всех муниципальных образованиях региона.В Пскове осуществляется размещение социальной рекламы по продвижению книги и чтения на 40 городских сити-форматах, было установлено два рекламных баннера в городе Пскове (на Площади Ленина и на Октябрьском проспекте), два рекламных баннера были установлены в городе Великие Луки (на площади Рокоссовского). Кроме того, были напечатаны афиши и распространены в учреждениях социальной сферы Псковской области.

В марте состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы при администрации области по продвижению книги и чтения в Псковской области.

В ходе заседания был утвержден план мероприятий по реализации соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между администрацией Псковской области и Российским книжным союзом, одобрена программа XV Международного книжного форума «Русский Запад» и обсуждены вопросы по подписанию соглашений в рамках форума.

На 15-й форум заявилось порядка 45 книгоиздательских организаций. «Они принимают участие в деловой программе, привозят большое количество уникальной литературы. Тысячи читателей приходят, чтобы приобрести уникальные издания», - отметила Жанна Малышева.