Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В общежитиях псковских студентов искали наркотики, но не нашли

23 марта 2018 года, 11:40

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!», которая стартовала 12 марта текущего года, продлится до 23 марта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В ходе рейдов, в Пскове были проверены восемь общежитий. Около сорока лиц прошли добровольное тестирование на содержание наркотических средств. По результатам экспресс-тестов состояние наркотического опьянения не выявлено.

Напомним, акция направлена на предупреждение, пресечение и профилактику преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, выявление несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения на территории муниципального образования.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Прокуратура потребовала оснастить необходимым оборудованием автомобили Струго-Красненской больницы
СК проверяет ДТП в Стругокрасненском районе, в котором пострадали дети
Сайт «Псковской правды» будет временно недоступен для пользователей
Телеведущая Оксана Федорова подарит тысячу детских книг псковским библиотекам
Долги работникам «Псковавиа» пообещали выплатить в течение апреля
Жанна Малышева: «Русский запад» набирает обороты и уже «не помещается» в библиотеке
Не пострадавших в аварии пассажиров белорусского автобуса уже везут в Санкт-Петербург
По поручению главы региона туристам, пострадавшим на трассе Р-23, оказали помощь
Парня, который кинулся с ножом на собутыльника, задержали в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Коммуналка
22 марта 12:30

Вынос мусора

Почему вопрос создания полигона ТКО в Псковской области стал одним из главных для команды Михаила Ведерникова?

Общество
20 марта 10:14

Совершенно новая!

Жителям Печор дверь в подъезд поставили через два дня после прямой линии с Михаилом Ведерниковым в редакции «Псковской правды»

Общество
23 марта 09:50

Своя ноша

Что нужно сделать, чтобы гордиться своим двором, и как собственники могут повлиять на процесс капремонта