В общежитиях псковских студентов искали наркотики, но не нашли

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!», которая стартовала 12 марта текущего года, продлится до 23 марта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В ходе рейдов, в Пскове были проверены восемь общежитий. Около сорока лиц прошли добровольное тестирование на содержание наркотических средств. По результатам экспресс-тестов состояние наркотического опьянения не выявлено.

Напомним, акция направлена на предупреждение, пресечение и профилактику преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, выявление несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения на территории муниципального образования.