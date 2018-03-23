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Происшествия

Не пострадавших в аварии пассажиров белорусского автобуса уже везут в Санкт-Петербург

23 марта 2018 года, 11:47

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова государственное предприятие «Псковпассажиравтотранс» доставит пассажиров белорусского туристического автобуса, которые не пострадали в ДТП, в Санкт-Петербург. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Автобус выделен, и он уже везет пассажиров в Санкт-Петербург», — сообщил и.о. председатель государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков.

Напомним, 23 марта около 4.30 утра в Струго-Красненском районе произошло ДТП с участием автобуса, двигавшегося из Республики Беларусь в Санкт-Петербург, и легкового автомобиля ВАЗ 2107. В автобусе находились 50 человек, в том числе 20 детей. Пострадавшие (21 человек, из них 10 детей) были доставлены в Псковскую областную и детскую больницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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