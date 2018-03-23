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Происшествия

По поручению главы региона туристам, пострадавшим на трассе Р-23, оказали помощь

23 марта 2018 года, 11:35

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пострадавшим сегодня в ДТП с участием туристического автобуса из Республики Беларусь и легкового автомобиля оказана вся необходимая медицинская помощь. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

«Двадцать один человек доставлены в стационары: одиннадцать в Псковскую областную клиническую больницу и десять в детскую. Двое взрослых участников аварии находятся в тяжелом состоянии», — рассказал председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

Для транспортировки пострадавших были организованы пять бригад «Скорой помощи» из Пскова и близлежащих районов.

«Мы в оперативном режиме докладываем Михаилу Юрьевичу о ситуации», — заключил он.

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