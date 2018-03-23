Парня, который кинулся с ножом на собутыльника, задержали в Великих Луках

В городе на Ловати задержали местного жителя, порезавшего своего собутыльника. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД.

22 марта в городскую больницу с ножевыми ранениями в области грудной клетки из квартиры дома по улице Запрудной доставили мужчину, 1969 года рождения. По имеющимся данным, между потерпевшим и 20-летним молодым человеком в ходе совместного распития спиртного произошла ссора. В результате, юноша пустил в ход нож.

Подозреваемого по «горячим следам» задержали сотрудники ППС. Возбуждено уголовное дело.