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Пресс-центр / Анонсы

Предстоящий книжный форум «Русский запад» обсудят в ресс-центре «Псковской правды»

22 марта 2018 года, 18:00

23 марта, в 12.00, в пресс-центре «Псковской правды» узнаем все о предстоящем книжном форуме «Русский запад», который в 25-й раз пройдет в Пскове с 17 по 19 апреля. Напоминаем, Форум пройдет в реконструируемом здании областной библиотеки.

Какие новые издательства (в этом году много новых участников) приедут в регион? Каких писателей планируется привезти в регион? Что дала Форуму поддержка Российским книжным Союзом?

Наши спикеры:

1. Генеральный директор областной научной библиотеки Вера Ивановна Павлова;

2. Заведующая Региональным центром комплектования и каталогизации документов Дуброва Наталья Александровна;

3. Представитель Госкомитета по культуре.

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