Восемь воспитанниц интерната участвуют в новом проекте «Я и мой выбор»

Новый пилотный проект в социальной сфере «Я и мой выбор» стартовал в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Проект направлен на социализацию людей, постоянно проживающих в стационарах психоневрологического профиля. Согласно договору, воспитанницы интерната будут проходить профессиональное обучение на базе мастерских с целью их дальнейшего трудоустройства.

Сначала девушки будут приезжать в Псков, чтобы знакомиться с новыми для них условиями и привыкать к ним. Затем планируется организация сопровождаемого проживания в приспособленных для этой цели домах на территории интеграционных мастерских.

Завершится программа сопровождаемым проживанием его участников в городской среде.

Проект рассчитан до 2020 года. Сейчас в нем участвуют восемь человек.