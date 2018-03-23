Досрочный ЕГЭ по русскому языку напишут 20 тысяч человек

Более 20 тысяч участников напишут ЕГЭ по русскому языку в досрочный период. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Экзамен проходит в 83 субъектах Российской Федерации в 181 пункте проведения экзаменов (ППЭ). Во всех ППЭ задействованы технологии печати экзаменационных материалов и сканирования работ участников, ведется онлайн-видеонаблюдение.

Экзамен по русскому языку – один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Минимальное количество баллов для получения аттестата – 24. Результаты ЕГЭ по русскому языку также необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный проходной порог, ниже которого не могут устанавливать проходной балл высшие учебные заведения, – 36 баллов.

Продолжительность экзамена – 3 часа 30 минут (210 минут). Работа состоит из двух частей и содержит 26 заданий.

Результаты экзамена по русскому языку участники смогут получить не позднее 4 апреля 2018 года.

Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.