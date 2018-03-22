Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Несмотря на предупреждения, трое великолучан попались на удочку интернет-аферистов

22 марта 2018 года, 17:50

Несколько жителей Великолукского района стали жертвами интернет-мошенников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В Великих Луках мужчина через Интернет получил от представителей некого банка предложение оформить на выгодных условиях кредит. При этом кредиторы пояснили ему, что за доставку, страховку необходимо перевести им определенную сумму. Гражданин перечислил неизвестным более 50 тысяч рублей, но обещанного кредита не получил. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Великолучанка обнаружила в социальных сетях объявление о продаже шубы. Она перечислила на указанный ей продавцом счет 30500 рублей, но шубу так и не получила. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело.

А еще один житель города на Ловати нашел в Сети объявление о продаже аудиоусилителя. Он перевел продавцу более 8 тысяч рублей. Однако, после перечисления денег на контакт с ним выходить перестали. Ведется проверка.

Несмотря на то, что потерпевшие ранее были осведомлены о фактах подобного мошенничества, они поддались на уловки злоумышленников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

23 марта целых два часа псковичей будут бесплатно кормить пельменями
Псковские гимнастки вернулись из Калининграда с золотыми медалями
Сергей Сукманюк о новых реанимобилях: Это очень нужное приобретение для перинатального центра
Зафиксирован редкий случай – двое суток в Псковской области прошли без пожаров
Виталий Мутко поможет в реставрации псковского «Машиностроителя»
Центризбирком не удовлетворил обращение Льва Шлосберга
Пьяная посиделка на гдовском кладбище закончилась убийством
В Пскове работает школа сердечной достаточности
60% всех смертей в Псковской области происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
27 февраля 10:45

Человек в огне

Сотрудники ГИБДД спасли от смерти псковича, загоревшегося от Вечного огня

Происшествия / ДТП
26 февраля 14:01

Выиграли право на жизнь

Ехали на конкурс, а оказались на обочине питерской трассы в перевернувшемся автобусе

Происшествия / Преступление
17 января 11:17

Бежаницкий маньяк

Тело ушедшей на урок вождения девушки нашли благодаря хлебной упаковке