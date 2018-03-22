Несмотря на предупреждения, трое великолучан попались на удочку интернет-аферистов

Несколько жителей Великолукского района стали жертвами интернет-мошенников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В Великих Луках мужчина через Интернет получил от представителей некого банка предложение оформить на выгодных условиях кредит. При этом кредиторы пояснили ему, что за доставку, страховку необходимо перевести им определенную сумму. Гражданин перечислил неизвестным более 50 тысяч рублей, но обещанного кредита не получил. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Великолучанка обнаружила в социальных сетях объявление о продаже шубы. Она перечислила на указанный ей продавцом счет 30500 рублей, но шубу так и не получила. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело.

А еще один житель города на Ловати нашел в Сети объявление о продаже аудиоусилителя. Он перевел продавцу более 8 тысяч рублей. Однако, после перечисления денег на контакт с ним выходить перестали. Ведется проверка.

Несмотря на то, что потерпевшие ранее были осведомлены о фактах подобного мошенничества, они поддались на уловки злоумышленников.