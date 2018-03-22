Сергей Сукманюк о новых реанимобилях: Это очень нужное приобретение для перинатального центра

В Псковский перинатальный центр поступили два новых реанимобиля, оснащенных современным оборудованием для рожениц и новорожденных. Спецтранспорт передан региону государственной корпорацией «Ростех» на безвозмездной основе. Такая договоренность была достигнута между врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым и генеральным директором «Ростеха» Михаилом Чемезовым.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, машины в Псков уже прибыли и находятся в оперативном управлении областного перинатального центра.

«Мы очень ждали собственные реанимобили. Один предназначен для перевозки новорожденных детей из медицинских учреждений Псковской области в областной центр, а также, при необходимости, за пределы региона. В нем установлены транспортный кювез, дыхательная и другая необходимая аппаратура. Второй — для транспортировки матерей. Это очень нужное приобретение, которое будет помогать оказывать населению качественную оперативную медицинскую помощь. Уже в ближайшее время машины будут введены в эксплуатацию», — рассказал главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк.