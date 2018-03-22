Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Зафиксирован редкий случай – двое суток в Псковской области прошли без пожаров

22 марта 2018 года, 14:09

Прошедшие двое суток для огнеборцев выдались практически спокойными: на территории Псковской области не было зафиксировано ни одного пожара.

- День без пожаров для нас – это значит, что не только наши подразделения не выезжали на загорания, не тушили огонь, и не наблюдали чужую беду; это значит, что не было случаев нанесения ущерба имуществу, каждому из нас. Это, безусловно, является приятным фактом! – подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Спасатели напомнили, что только совместными усилиями смогут быть достигнуты результаты, когда пожары перестанут быть повседневным и привычным происшествием.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Сергей Сукманюк о новых реанимобилях: Это очень нужное приобретение для перинатального центра
Виталий Мутко поможет в реставрации псковского «Машиностроителя»
Центризбирком не удовлетворил обращение Льва Шлосберга
Пьяная посиделка на гдовском кладбище закончилась убийством
В Пскове работает школа сердечной достаточности
60% всех смертей в Псковской области происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний
Будущих новосёлов в Пскове проконсультировали специалисты Сбербанка
Пьяный пскович рассекал по Новому Изборску в пьяном виде
Более тысячи псковичей отдали свои голоса за дизайн-проекты общественных территорий

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Коммуналка
22 марта 12:30

Вынос мусора

Почему вопрос создания полигона ТКО в Псковской области стал одним из главных для команды Михаила Ведерникова?

Общество
20 марта 10:14

Совершенно новая!

Жителям Печор дверь в подъезд поставили через два дня после прямой линии с Михаилом Ведерниковым в редакции «Псковской правды»

Общество
22 марта 09:59

Своя ноша

Что нужно сделать, чтобы гордиться своим двором, и как собственники могут повлиять на процесс капремонта