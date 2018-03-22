Зафиксирован редкий случай – двое суток в Псковской области прошли без пожаров

Прошедшие двое суток для огнеборцев выдались практически спокойными: на территории Псковской области не было зафиксировано ни одного пожара.

- День без пожаров для нас – это значит, что не только наши подразделения не выезжали на загорания, не тушили огонь, и не наблюдали чужую беду; это значит, что не было случаев нанесения ущерба имуществу, каждому из нас. Это, безусловно, является приятным фактом! – подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Спасатели напомнили, что только совместными усилиями смогут быть достигнуты результаты, когда пожары перестанут быть повседневным и привычным происшествием.