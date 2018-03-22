Центризбирком не удовлетворил обращение Льва Шлосберга

ЦИК России согласился с решением избиркома Псковской области по обращению Льва Шлосберга, доверенного лица кандидата в президенты РФ Григория Явлинского.

17 марта Лев Шлосберг обратился в избирательную комиссию региона, а также к председателю Центральной избирательной комиссии России Элле Памфиловой с заявлением о необходимости пресечения незаконной агитационной деятельности. По мнению доверенного лица Явлинского ею стало размещение в ряде учреждений, в помещении которых находились избирательные участки, информационных стендов с изображением президента России, руководителей региона и органов муниципальной власти.

На стендах также были изображены атрибуты государственности: флаг, герб, гимн России.

Облизбирком 17 марта направил Льву Шлосбергу ответ, в котором признал его обращение необоснованным, так как в информации на стендах не усмотрено признаков агитации. Кроме того, стенды не расположены в помещениях для голосования.

Центризбирком РФ подтвердил решение облизбиркома, ответив Шлосбергу, что «оснований для несогласия с выводами Избирательной комиссии Псковской области… не усматривается».

Напомним, что 18 марта на выборах Президента РФ кандидата в президенты Григорий Явлинский получил в Псковской области 1,61% голосов.