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Происшествия

Пьяная посиделка на гдовском кладбище закончилась убийством

22 марта 2018 года, 12:31

В Гдове задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве собутыльника. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

21 марта на кладбище по переулку Поличенскому был обнаружен труп мужчины, 1987 года рождения, с ножевыми ранениями в области шеи. Личность подозреваемого в совершении преступления установили быстро. Им оказался 33-летний безработный, ранее судимый местный житель.

Он и его знакомый решили отметить свою встречу. Местом для общения они выбрали городское кладбище. Здесь в ходе распития спиртного между ними произошла ссора, в результате которой подозреваемый несколько раз ударил приятеля ножом. Затем он забрал у своей жертвы мобильный телефон и скрылся. Вскоре его задержали сотрудники уголовного розыска. Похищенное изъято.

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