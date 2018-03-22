Пьяная посиделка на гдовском кладбище закончилась убийством

В Гдове задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве собутыльника. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

21 марта на кладбище по переулку Поличенскому был обнаружен труп мужчины, 1987 года рождения, с ножевыми ранениями в области шеи. Личность подозреваемого в совершении преступления установили быстро. Им оказался 33-летний безработный, ранее судимый местный житель.

Он и его знакомый решили отметить свою встречу. Местом для общения они выбрали городское кладбище. Здесь в ходе распития спиртного между ними произошла ссора, в результате которой подозреваемый несколько раз ударил приятеля ножом. Затем он забрал у своей жертвы мобильный телефон и скрылся. Вскоре его задержали сотрудники уголовного розыска. Похищенное изъято.