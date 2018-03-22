В Пскове работает школа сердечной достаточности

В Пскове на базе областной научной библиотеки второй год работает школа сердечной достаточности. Ее автор - врач-кардиолог высшей категории Жанна Шлосберг. Занятия школы проходят один раз в месяц, бесплатно. Ближайшее занятие состоится 5 апреля, его тема «Избыточный вес. Как сбросить обузу?». На занятия школы приглашают всех желающих. Начало в 16 часов. После занятия в 17 часов слушателей ждет прогулка с кардиологом, полезные рекомендации и практические занятия на свежем воздухе.

Справки по телефону 8 911 6999 603, Жанна Антоновна Шлосберг.