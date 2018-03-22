60% всех смертей в Псковской области происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний

Такие данные озвучили сегодня, 22 марта, врачи в пресс-центре «Псковской правды» на круглом столе, посвященному здоровья сердца. Среди основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний доктора назвали высокий холестерин (дислипидемия), повышенное давление, ожирение и сахарный диабет. Также серьезно вредят здоровью вредные привычки, низкая физическая активность, депрессия.

- Любой смерти предшествует течение заболевания, иногда бессимптомное, - говорит заместитель председателя Госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области Надежда Рагозина. - Если вы не контролируете, уровень артериального давления и холестерина, вы сильно рискуете.