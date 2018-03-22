Пьяный пскович рассекал по Новому Изборску в пьяном виде

В Печорском районе дорожные полицейские поймали пьяного водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за управление авто в состоянии алкогольного опьянения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Днем 21 марта в деревне Новый Изборск Печорского района полицейские остановили автомобиль «Лада Калина». Выяснилось, что легковушкой управлял 47-летний житель Псковского района, который был пьян. Ведется проверка.

Напомним, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.