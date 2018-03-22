Первое заседание обновленного состава Совета директоров ОАО «Псковавиа» состоялось под руководством заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, на котором вице-губернатор был единогласно избран председателем нового управляющего органа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Особое внимание члены Совета уделили погашению задолженности по заработной плате перед работниками предприятия, а также плану мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Псковавиа», в том числе за счет оптимизации заработной платы руководящего состава, корректировки штатного расписания и перевода части сотрудников на сокращенный рабочий день.

Генеральный директор Виктор Мартыненко доложил, что с помощью субсидии из областного бюджета в размере 19 млн рублей долги по зарплате перед работающими и уволенными сотрудниками, исключая руководителей предприятия, погашены за сентябрь, октябрь и частично за ноябрь. На данный момент просрочка по зарплате составляет три месяца. Александр Кузнецов поставил руководителю «Псковавиа» задачу составить четкий график погашения оставшейся задолженности.

Что касается штатного расписания, то, по словам Виктора Мартыненко, на предприятии не осталось специалистов, которых можно было бы перевести на сокращенный рабочий день. По вопросу оптимизации заработной платы, Совет директоров принял решение оставить без изменений зарплаты рядовых сотрудников и не начислять премии административно-управленческому персоналу.

В целом, по решению Совета директоров, ОАО «Псковавиа» переходит в режим максимальной экономии. «Необходимо разработать четкий финансовый план на ближайшие три месяца и строго следовать ему. Любые финансовые затраты согласовывать в ручном режиме с Советом директоров», — поставил задачу Александр Кузнецов.

Он также добавил, что администрация области предприняла все необходимые меры для продления разрешения на авиационную деятельность предприятия. Кроме того, под руководством врио губернатора Михаила Ведерникова администрация области выходит на завершающий этап инвестиционных переговоров.