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Общество

Уже 120 псковских школьников познакомились с работой в сфере туризма и гостеприимства

21 марта 2018 года, 17:55

Более 120 старшеклассников приняли участие в профориентационных экскурсиях в сфере туризма и гостеприимства в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Профориентационные занятия прошли на базе ресторанов города, входящих в группу «Ресторанный партнер», а также Госкомитета по культуре. Специалисты рассказали ребятам об условиях и особенностях работы, поделились профессиональными секретами», — рассказала начальник отдела развития туризма Государственного комитета Псковской области по культуре Ольга Качнова.

В рамках проекта, с начала марта, состоялось уже восемь таких программ для учащихся 9 и 11 классов.

Выезды школьников на предприятия туризма и гостеприимства региона — крупные точки питания, гостиничные комплексы и туристские фирмы — осуществляются с целью популяризации различных профессий в сфере туризма.

Профориентационный проект будет работать до мая. В нем примут участие порядка 350 школьников.

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