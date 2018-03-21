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Общество

Псковская область попала в лидеры по объёмам производства молока в сельхозпредприятиях

21 марта 2018 года, 16:46

Псковская область заняла 28 место в Российской Федерации по уровню произведенного молока в сельскохозяйственных предприятиях региона с начала года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Так, за два месяца в области было произведено 23,7 тыс тонн молока, что на 3% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Уровень произведенного в 2017 году в Псковской области молока на душу населения составил 321 кг, что в 1,5 раза больше показателя в Российской Федерации, и в 2,4 раза — в Северо-Западном федеральном округе.

По итогам прошлого года лучшими хозяйства молочного животноводства стали семь предприятий: ООО «Слактис» (30% всего объема в сельскохозяйственной отрасли), ООО «ПсковАгроИнвест», ОАО «Красное Знамя», ОПХ «Родина», ООО «Металлист», СПК «Победа» и ООО «Добручи».

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