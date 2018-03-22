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Общество

Новые правила плавания судов вступят в силу в сентябре 2018 года

22 марта 2018 года, 09:26

Минтрансом России обновлены правила плавания судов по внутренним водным путям, Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Правилами регламентируются в числе прочего требования:

- к ходовой и стояночной сигнализации в светлое и темное время суток;

- к звуковой сигнализации, УКВ радиосвязи;

- к средствам навигационного оборудования на внутренних водных путях;

- к плаванию судов при любых условиях видимости, при взаимном визуальном наблюдении и в условиях ограниченной видимости.

Приказ вступит в силу 8 сентября 2018 года.

Полную версию правил читайте сайте правовой информации.

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