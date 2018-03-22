Новые правила плавания судов вступят в силу в сентябре 2018 года

Минтрансом России обновлены правила плавания судов по внутренним водным путям, Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Правилами регламентируются в числе прочего требования:
- к ходовой и стояночной сигнализации в светлое и темное время суток;
- к звуковой сигнализации, УКВ радиосвязи;
- к средствам навигационного оборудования на внутренних водных путях;
- к плаванию судов при любых условиях видимости, при взаимном визуальном наблюдении и в условиях ограниченной видимости.
Приказ вступит в силу 8 сентября 2018 года.
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