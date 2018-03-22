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Общество

Забыть о резком торможении советуют псковским водителям в нынешнюю погоду

22 марта 2018 года, 09:03

Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей быть осторожнее на дорогах из-за нестабильной погоды.

Автолюбителей просят соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков.

Особое внимание водителям следует обращать на движение по мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение скользких участков. Необходимо также учитывать дорожную ситуацию возле остановок общественного транспорта и мест скопления пешеходов.

Осторожность на дороге в этих условиях следует проявлять не только водителям транспортных средств, но и пешеходам. Выпадение снега снижает видимость на дорогах. Пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме того, нужно передвигаться только по тротуарам, переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности вашего передвижения.

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