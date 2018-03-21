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Общество

Ещё 106 млн рублей получит Псковская область на создание допмест в яслях

21 марта 2018 года, 16:03

Ещё 106 млн рублей получит Псковская область на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, первый транш составлял 138 млн рублей, теперь, после увеличения, общая сумма межбюджетных трансфертов в 2018 году составит 244 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования», благодаря целенаправленной работе врио губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром.

Дополнительные места в яслях и ясельных группах будут создавать путем строительства новых зданий и выкупа уже готовых помещений. Всего в этом году должно быть создано 200 мест.

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