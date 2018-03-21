Фотографии с ретро-конкурса «Псковской правды» выставят 24 марта на «Свадьбе EXPO»

Выставку свадебных ретро-снимков смогут увидеть гости главного свадебного мероприятия года «Свадьба EXPO», которая состоится в Пскове в ТРК «Акваполис» 24 и 25 марта.

Эти снимки были присланы на конкурс «Ретро-свадьба 2018», который проходил в официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте. Фотографии, распечатанные в больших форматах, будут развешены по всему развлекательному комплексу.

По завершению мероприятия участники интернет-конкурса смогут забрать их себе домой.