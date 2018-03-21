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Культура

Фотографии с ретро-конкурса «Псковской правды» выставят 24 марта на «Свадьбе EXPO»

21 марта 2018 года, 14:41

Выставку свадебных ретро-снимков смогут увидеть гости главного свадебного мероприятия года «Свадьба EXPO», которая состоится в Пскове в ТРК «Акваполис» 24 и 25 марта.

Эти снимки были присланы на конкурс «Ретро-свадьба 2018», который проходил в официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте. Фотографии, распечатанные в больших форматах, будут развешены по всему развлекательному комплексу.

По завершению мероприятия участники интернет-конкурса смогут забрать их себе домой.

Елена и Василий Захаровы. Обладатели первого места в ретро-конкурсе.
Фото из личного архива семьи Захаровых
В выставке «Свадьба EXPO» примут участие все те, кто занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению празднич-ных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На вы-ставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое. Гостей вы-ставки также ждут розыгрыши призов и подарков.

Выставку «Свадьба Экспо» четвёртый год подряд проводят Псковское агентство информации и жур-нал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области.

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