Лечению сердца посвятят новую пресс-конференцию в «Псковской правде»

22 марта, в 10.30, в пресс-центре «Псковской правды» медики расскажут о сердечной статистике региона.

Как изменилось число больных сердечно-сосудистыми заболеваниями за последние годы, какие самые серьезные заблуждения встречаются чаще всего у пациентов, какие знания могли бы спасти жизни сотен псковичей, какие проекты по ликбезу реализуются в регионе. О возможностях современной медицины, о ее доступности расскажут:

1. Рагозина Надежда Петровна, заместитель председателя Госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области

2. Кудрявцева Ольга Анатольевна, заведующая отделением неотложной кардиологии с бло-ком реанимации и интенсивной терапии ПОКБ, врач-кардиолог высшей категории

3. Шлосберг Жанна Анатольевна, врач-кардиолог высшей категории