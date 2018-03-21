Выставка литографий церковного зодчества откроется в Пскове

17 апреляв 15.00 в рамках XV Международного книжного форума «Русский Запад» в Псковской областной библиотеке (ул. Профсоюзная, д.2) состоится открытие выставки литографий «Русская старина. Церковное зодчество».

Целое тысячелетие неотъемлемой частью русской жизни оставалась православная церковная культура. Храмы и монастыри России стали средоточием духовности и выражением национального самосознания нашего народа. Удивительные по красоте и богатому историческому наследию архитектурные памятники возводились в средние века и более поздние периоды.

К сожалению, очень часто великие шедевры русских зодчих постигало разорение от военных нашествий, они ветшали от времени, приходили в запустение от людского нерадения, царской немилости, политики государства. Яркий пример того – история Троицкого кафедрального собора города Пскова. Сильно влияли на архитектурный облик обителей и церквей меняющиеся художественные вкусы и стили.