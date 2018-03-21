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Культура / Выставка

Выставка литографий церковного зодчества откроется в Пскове

21 марта 2018 года, 14:23

17 апреляв 15.00 в рамках XV Международного книжного форума «Русский Запад» в Псковской областной библиотеке (ул. Профсоюзная, д.2) состоится открытие выставки литографий «Русская старина. Церковное зодчество».

Целое тысячелетие неотъемлемой частью русской жизни оставалась православная церковная культура. Храмы и монастыри России стали средоточием духовности и выражением национального самосознания нашего народа. Удивительные по красоте и богатому историческому наследию архитектурные памятники возводились в средние века и более поздние периоды.

К сожалению, очень часто великие шедевры русских зодчих постигало разорение от военных нашествий, они ветшали от времени, приходили в запустение от людского нерадения, царской немилости, политики государства. Яркий пример того – история Троицкого кафедрального собора города Пскова. Сильно влияли на архитектурный облик обителей и церквей меняющиеся художественные вкусы и стили.

XV Международный книжный форум «Русский Запад» пройдёт с 17 по 19 апреля
Фото предоставлено Псковской областной универсальной научной библиотекой
Выставка Российской государственной библиотеки искусств (РГБИ) «Русская старина. Церковное зодчество» демонстрирует изображения церквей, сохранившихся в первоначальном виде, перестроенных, а также тех, которые, к сожалению, уже не существуют. Для показа отобраны тридцать цифровых копий лучших эстампов, созданных в 1840-1860-е годы. Среди них – тонированные литографии из многотомного альбома историка, археолога и архитектора А.А. Мартынова «Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества» (1848-1860) и листы из альбома литографий французского художника Андре Дюрана «Живописное и археологическое путешествие по России» (Париж, 1848). Сюда вошли литографии из альбома «Собрание видов местностей острова Валаама, рисованных с натуры художником П.И. Балашовым, изданное усердием Валаамского настоятеля игумена Дамаскина с братией» (1863) и другие редкие документы.

Храмы России, хотя относятся к разным эпохам, стилям и школам, необычайно величественны и притягательны. В каждом из них продолжает жить искусство, связывающее ушедшие поколения с нами и с теми, кто придет после нас.

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