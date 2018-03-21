Ради «покатушек» житель дновской деревни угнал у соседей «ВАЗ»

В Дновском район установили личность подозреваемого в угоне легковушке. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В ночь на 20 марта от дома по улице Зиновьева в деревне Искра Дновского района был угнан «ВАЗ-21104». Как выяснилось, на этой легковушке из Дно в гости к знакомым приехала гражданка. И пока они общались - в дом зашел местный житель. Он незаметно взял ключи от машины гостьи и отправился на «ВАЗе» кататься по деревне.

Обнаружив пропажу своего автомобиля, женщина обратилась за помощью в полицию. Угнанный «ВАЗ» вскоре обнаружили. Личность подозреваемого установили быстро. Им оказался ранее судимый 24-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело.