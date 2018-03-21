Аферисты обманули великолучанку при попытке снять квартиру

Пытаясь снять квартиру в интернете, великолучанка пострадала от мошенников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

19 марта жительница города на Ловати на одном из сайтов в Интернете заинтересовалась объявлением о сдаче квартиры внаем. Она позвонила по указанному в объявлении телефону. Незнакомка представилась ей менеджером агентства недвижимости. Она заявила, что прежде, чем получить необходимую информацию о данном жилье, великолучанке необходимо перечислить на счет их агентства деньги. Горожанка перевела 4500 рублей. Однако, после этого на контакт с ней выходить перестали.

Женщина обратилась за помощью в полицию. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.