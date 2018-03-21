Отличники из Пскова и Печорского района готовятся к чаепитию с Михаилом Ведерниковым

Псковская «Комсомолка» подвела итоги зимнего триместра акции «Губернаторский дневник». В этот раз названы имена троих победителей – в возрастных категориях 2-4 и 5-7 классы, а также «Победители прошлых лет».

Среди самых младших участников лучший результат показал второклассник псковской школы №21 Дмитрий Позняк. За триместр он набрал 172 пятёрки (62- 53- 57).

Среди учеников 5-7 классов победы с пятой попытки добилась Иоанна Чугунова. С результатом 182 пятёрки она стала лучшей (66- 49-67).

Победа в номинации «Победители прошлых лет» достала отличнице из Печорского района Анастасии Луенковой. Кроме того, школьница набрала 178 пятёрок за минувший триместр.

У тех, кто хочет попасть на чаепитие к главе региона, остался один шанс - весенний триместр. Мартовский бланк выйдет в номере «Комсомольской правды – Псков» от 29 марта.