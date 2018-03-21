Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

После инцидента с перевозкой пьяного пациента в псковской больнице началась проверка

21 марта 2018 года, 10:25

По факту ненадлежащей транспортировки пациента бригадой скорой медицинской помощи в Пскове проводится служебная проверка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

20 марта в Пскове бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову наряда полиции для оказания помощи мужчине. «Со слов врачей, пациент находился в состоянии алкогольного опьянения, отказывался от медицинской помощи и транспортировки и выражал желание продолжить распитие спиртных напитков», — рассказал председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

Несмотря на это, пациент был доставлен в приемный покой Псковской городской больницы. Через два часа, после протрезвления, мужчина самостоятельно покинул лечебное учреждение, в медицинской помощи не нуждался.

Вместе с тем, подчеркнул Игорь Потапов, транспортировка пациента была произведена ненадлежащим образом, что требует разбирательств. В связи с этим главному врачу Псковской станции скорой медицинской помощи Михаилу Мартынову поручено провести служебную проверку по данному случаю и доложить о ее результатах в госкомитет. По ее итогам будет принято соответствующее решение.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Отличники из Пскова и Печорского района готовятся к чаепитию с Михаилом Ведерниковым
Заселфиться с любимой книгой и получить памятный подарок могут жители Пскова
Дышать через влажную ткань при утечке газа рекомендуют псковские спасатели
Десять лет тюрьмы «светит» великолучанину за торговлю «спайсами»
«Система Забота» заработает в Псковской области
Советы МЧС: как избежать неприятностей из-за короткого замыкания
Опрос по полигону ТКО: учесть все мнения
Начался новый этап реставрации Собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря
Евгения Костина из Великих Лук: В нашей медицине есть ещё грамотные и опытные врачи

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Закон
21 марта 09:41

Лёд тронулся

Господа присяжные заседатели появятся летом в районных судах (ИНФОГРАФИКА)

Общество / Закон
21 марта 08:00

Рецидивисты за рулём

Приговоренные за пьяную езду к обязательным работам попадаются снова

Общество
20 марта 08:02

Несмотря на слухи

ГРЭС в Дедовичах продолжит свою работу