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Общество / Соцзащита

«Система Забота» заработает в Псковской области

21 марта 2018 года, 09:53

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела совещание по вопросу реализации проекта российской частной компании «Система Забота» на территории региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В нем приняли участие представители компании, главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области и государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации.

Открывая совещание, первый вице-губернатор отметила, что в России идет подготовка к реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. «Псковская область проявляет инициативу и большую активность в реализации различных проектов, направленных на создание комфортных и качественных услуг для пожилых людей», — отметила она и предложила обсудить проект «Система Забота», направленный на социальное сопровождение пожилых граждан.

Как рассказал генеральный директор «Система Забота» Константин Лившиц, компания работает в регионе уже третий год, а в целом по стране обслуживает порядка 23 тыс человек в 148 городах.

Это многофункциональная служба социального сопровождения пожилых людей, которая круглосуточно предоставляет медицинскую и социальную помощь по принципу «одного окна». Подопечные службы имеют специальное мобильное устройство, с помощью которого связываются с врачом-оператором колл-центра. Во время разговора специалист видит анкету с информацией о звонящем, выясняет проблему и находит возможности для ее решения — от вызова сантехника до госпитализации пациента.

Как подчеркнул Константин Лившиц, «Система Забота» сопровождает подопечного с момента выявления потребности до ее полного получения. Кроме того, на основании поступающих звонков специалисты проводят регулярный мониторинг доступности социальных, медицинских, бытовых и других услуг, что позволяет властям эффективнее работать над повышением их качества.

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