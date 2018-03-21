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Общество

Советы МЧС: как избежать неприятностей из-за короткого замыкания

21 марта 2018 года, 09:19

К загораниям в жилых домах нередко приводят короткие замыкания электропроводки. В связи с этим Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости быть крайне осторожными при обращении с электрическим оборудованием и сетью.

Для предупреждения короткого замыкания необходимо:

- грамотно монтировать и эксплуатировать электроустановки;

- подбирать электропроводку в соответствии с величиной тока;

- регулярно проводить профилактические осмотры и измерения сопротивления изоляции;

- правильно выбирать автоматику защиты (плавкие предохранители и автоматические воздушные выключатели);

- монтаж электропроводки должен осуществляться специалистами.

Всегда помните, что прежде, чем производить работы с проводкой, ее необходимо обесточить.

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