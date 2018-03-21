Опрос по полигону ТКО: учесть все мнения

Михаил поблагодарил Григория Турчаина за работу в рамках избирательной кампании. «Псковская область показала достойный результат - четвертый по Северо-Западному федеральному округу. А лидер голосования — Владимир Владимирович Путин — набрал в регионе свой исторический максимум. Проделана большая работа. Спасибо вам за это», — сказал Михаил Ведерников.

Итоги выборов Президента РФ на территории Псковской области и опроса общественного мнения по поводу полигона ТКО, который провели в день голосования в Порховском районе активисты Общероссийского народного фронта, обсудил врио губернатора Михаил Ведерников с руководителем регионального исполкома ОНФ Григорием Турчиным. Рабочая встреча состоялась во вторник, 20 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Григорий Турчин рассказал, что за четыре часа активисты ОНФ опросили треть избирателей, пришедших на выборы. В анкетировании приняли участие 1 тыс 586 человек. Некоторые граждане, не найдя удовлетворяющего их ответа в анкете, писали свое мнение на обороте.

«Отдельные жители выступали за закрытие полигона вообще. А на вопрос, куда пойдет ваш мусор, отвечали, что будут его складировать или закапывать в своем огороде», — рассказал Григорий Турчин.

По его словам, за ходом опроса наблюдали представители профсоюзных организаций и активные жители Порхова. Действия некоторых из них можно трактовать как попытки давления на участников опроса. К поведению последних у организаторов опроса были замечания, омтетил руководитель исполкома ОНФ.

Любые проявления давления на общественное мнение — недопустимы, подчеркнул Михаил Ведерников. «Важно, что проект состоялся, самое главное — мы узнали что думают люди, теперь у нас есть палитра мнений по этому вопросу. Все без исключения анкеты мы принимаем, даже те, в которых не отмечен ответ на вопрос, а есть только особое мнение. Итоги открытого опроса общественного мнения мы рассмотрим на ближайшем заседании рабочей группы по обращению с ТКО», - заключил глава региона.

Напомним, опрос о перспективах использования порховского полигона для хранения твердых коммунальных отходов проводился по инициативе врио губернатора и был поддержан ОНФ и активистами Порховского района. Цель анкетирования — изучение общественного мнения по этому вопросу в муниципалитете в рамках перехода Псковской области на новую схему обращения с ТКО.