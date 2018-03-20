Начался новый этап реставрации Собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря

В Пскове приступили к очередному этапу реставрационных работ в Соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, сообщили в Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры Российской Федерации. Памятник имеет статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ и является номинантом в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Работы на объекте проводятся в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)». Заказчиком выступает Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Исполнителем — Псковская реставрационная мастерская № 1. Работы должны завершиться в конце мая 2018 года.

На памятнике будет проведена разборка временных деревянных полов и ремонтно-реставрационные мероприятия на каменных частях стен и столбов храма, расположенных ниже этого уровня. Такая этапность связана с возможным существованием неизвестных ранее фрагментов монументальной живописи в нижней части стен. В результате подобных работ в Новгородском Свято-Юрьевом монастыре были сделаны удивительные открытия: надписи-граффити о неизвестных ранее фактах истории, части стенописи, княжеское захоронение.