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Общество

Евгения Костина из Великих Лук: В нашей медицине есть ещё грамотные и опытные врачи

20 марта 2018 года, 16:05

«Хочу поблагодарить весь медицинский персонал НУЗ «Узловая больница на станции Великие Луки «ОАО РЖД» и лично главного врача — кандидата медицинских наук, хирурга высшей категории Мисхапова Гамлета Бахадиновича за оказание услуг в области здравоохранения. Мне 71 год, и долгие четыре года я мучалась в болях коленных суставов. К кому я только не обращалась — диагноз и рекомендации однозначные, растирание различными мазями и обезболивающие таблетки, которые практически не помогали. Но в нашей медицине есть еще грамотные и опытные врачи, которые могут поставить правильный диагноз. Обратилась к Мисхапову Г. Б., мне был поставлен на основе представленных документов правильный диагноз, назначены медицинские препараты и дата оказания медицинской помощи. Прошло всего лишь две недели, и я забыла про каждодневные страшные боли в ногах, стала ходить и радоваться жизни. Условия в больнице выше всяких похвал, начиная с приемной: чистота и порядок, работающие лифты, цивилизованные условия санузлов, доставка плохо ходящих людей на любой этаж на каталках, вежливый и внимательный персонал. У нас в России принято всех хаять и говорить, что все плохо. Но про данное медицинское учреждение я могу сказать только одно — молодцы! Так держать. Но поддержка должна осуществляться не только средствами медицинского учреждения, но и финансированием и поддержанием на должном уровне средствами областного и федерального бюджетов.»

Костина Евгения Александровна, Великие Луки

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Мы уверены, что доктора и фельдшеры, медсестры и санитарки заслуживают уважения. Общеизвестно, что в Псковской области не хватает медицинского персонала, поэтому не будет преувеличением сказать: те, кто ежедневно надевают белый халат и заступают на смену, достойны наших добрых слов. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

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СЮЖЕТЫ

Спасибо медикам
Каждую неделю в редакцию «ПП» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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