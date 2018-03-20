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Общество

Петербурженка: Низкий поклон псковским врачам за спасение моей доченьки

20 марта 2018 года, 14:59

«Хочу выразить искреннюю сердечную благодарность всему персоналу Псковской детской областной больницы за оказание помощи, за спасение моей доченьки.

Год назад, 3 марта 2017 года, возвращаясь из Беларуси домой, в Санкт-Петербург, мы попали в страшную автомобильную аварию под Лудонями — машина ушла в кювет и множество раз перевернулась. Мы выжили просто чудом. Моя 8-летняя доченька Амелия-Влада очень сильно пострадала.

Ее доставили в  Псковскую детскую областную больницу в тяжелом состоянии. Доктора реанимационного отделения, а затем отделения неврологии боролись за ее жизнь, они сделали все возможное, чтобы сегодня моя девочка жила и смеялась, чтобы весь пережитый нами ужас и боль остались в прошлом. 

Я благодарю отдельно каждого доктора, каждою сестричку, весь персонал больницы, всех, кто помогал нам, кто нас поддерживал, кто переживал за нас, когда мы были одни за сотни километров от дома и родных. Благодарю не только за оказание квалифицированной профессиональной помощи, я от всей души благодарю всех за сочувствие и сострадание — это бесценно. 

Благодарю руководство больницы за то, что разрешили мне быть рядом с доченькой, невозможно выразить словами, насколько это было важно для нас. Благодарю, что несмотря на отсутствие российского гражданства (мы граждане Беларуси, хоть и живем в Санкт-Петербурге) и медицинской страховки (по стечению обстоятельств на тот момент закончилась) нам не отказали в помощи, мою девочку спасали и лечили не за страх и не за деньги, я видела и чувствовала это. 

Большое спасибо вам, уважаемые доктора, медицинские сестры, санитарки, к сожалению, я не помню и даже не знаю всех поименно, но огромное спасибо каждому из вас за помощь и неравнодушие! До конца своих дней буду благодарить вас за ваши руки и ваши сердца. Дай вам Бог здоровья, счастья и много радости! Низкий поклон вам за ваш нелегкий, но бесценный труд!!!»

Татьяна Галушко, Санкт-Петербург

КАК ПОБЛАГОДАРИТЬ МЕДИКА?

Каждую неделю в редакцию «Псковской правда» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам.

Мы уверены, что доктора и фельдшеры, медсестры и санитарки заслуживают уважения. Общеизвестно, что в Псковской области не хватает медицинского персонала, поэтому не будет преувеличением сказать: те, кто ежедневно надевают белый халат и заступают на смену, достойны наших добрых слов. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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СЮЖЕТЫ

Спасибо медикам
Каждую неделю в редакцию «ПП» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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