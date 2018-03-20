Петербурженка: Низкий поклон псковским врачам за спасение моей доченьки

«Хочу выразить искреннюю сердечную благодарность всему персоналу Псковской детской областной больницы за оказание помощи, за спасение моей доченьки.

Год назад, 3 марта 2017 года, возвращаясь из Беларуси домой, в Санкт-Петербург, мы попали в страшную автомобильную аварию под Лудонями — машина ушла в кювет и множество раз перевернулась. Мы выжили просто чудом. Моя 8-летняя доченька Амелия-Влада очень сильно пострадала.

Ее доставили в Псковскую детскую областную больницу в тяжелом состоянии. Доктора реанимационного отделения, а затем отделения неврологии боролись за ее жизнь, они сделали все возможное, чтобы сегодня моя девочка жила и смеялась, чтобы весь пережитый нами ужас и боль остались в прошлом.

Я благодарю отдельно каждого доктора, каждою сестричку, весь персонал больницы, всех, кто помогал нам, кто нас поддерживал, кто переживал за нас, когда мы были одни за сотни километров от дома и родных. Благодарю не только за оказание квалифицированной профессиональной помощи, я от всей души благодарю всех за сочувствие и сострадание — это бесценно.

Благодарю руководство больницы за то, что разрешили мне быть рядом с доченькой, невозможно выразить словами, насколько это было важно для нас. Благодарю, что несмотря на отсутствие российского гражданства (мы граждане Беларуси, хоть и живем в Санкт-Петербурге) и медицинской страховки (по стечению обстоятельств на тот момент закончилась) нам не отказали в помощи, мою девочку спасали и лечили не за страх и не за деньги, я видела и чувствовала это.

Большое спасибо вам, уважаемые доктора, медицинские сестры, санитарки, к сожалению, я не помню и даже не знаю всех поименно, но огромное спасибо каждому из вас за помощь и неравнодушие! До конца своих дней буду благодарить вас за ваши руки и ваши сердца. Дай вам Бог здоровья, счастья и много радости! Низкий поклон вам за ваш нелегкий, но бесценный труд!!!»

Татьяна Галушко, Санкт-Петербург