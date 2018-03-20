Из-за ремонта Кузнецкого моста через Пскову изменится движение транспорта

В связи с проведением работ по ремонту части улицы Кузнецкой и Кузнецкого моста через реку Пскову с 20 марта текущего года (и до окончания работ) на Кузнецком мосту планируется изменение организации дорожного движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Будет запрещено движение по одной стороне моста по направлению со стороны улицы Индустриальной в сторону улицы Карла Маркса и открыто двустороннее движение по второй стороне моста с установкой необходимых технических средств организации дорожного движения.