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Общество

Из-за ремонта Кузнецкого моста через Пскову изменится движение транспорта

20 марта 2018 года, 14:22

В связи с проведением работ по ремонту части улицы Кузнецкой и Кузнецкого моста через реку Пскову с 20 марта текущего года (и до окончания работ) на Кузнецком мосту планируется изменение организации дорожного движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Будет запрещено движение по одной стороне моста по направлению со стороны улицы Индустриальной в сторону улицы Карла Маркса и открыто двустороннее движение по второй стороне моста с установкой необходимых технических средств организации дорожного движения.   

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