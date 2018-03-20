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Общество

Псков простился с руководителем ансамбля «Псковский Десант» Сергеем Кузьмой

20 марта 2018 года, 12:09

20 марта состоялось отпевание экс-солиста группы «Голубые молнии», руководителя ансамбля 234 гвардейского десантно-штурмового полка 76-й дивизии «Псковский Десант», который скоропостижно скончался на 50-ом году жизни. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Проводить в последний путь Сергея Кузьму в Воинском храме Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского собрались родственники, друзья, сослуживцы покойного. Также выразить свои соболезнования пришёл глава города Пскова Иван Цецерский.

Похоронят гвардии старшего прапорщика Сергея Кузьму на Крестовском кладбище в Пскове.

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