Конкурс юных поэтов-патриотов запустили на территории Псковской области

В Пскове стартовал прием заявок на участие в конкурсе юных поэтов «В жизни всегда есть место подвигу». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Конкурс посвящен подвигам жителей Псковщины, России, совершенным как в мирное, так и военное время и должен способствовать формированию возникновению чувства сопричастности к подвигам россиян, развитию основ гражданской ответственности за судьбу страны.

На конкурс могут быть предоставлены произведения только собственного сочинения. Заявки принимаются от юных псковичей в возрасте от 7 до 15 лет в АНО «Патриот», по адресу: 18000, г. Псков, ул. Пушкина, д. 6 или по электронной почте: patriotpskov@yandex.ru до 26 марта.

Итоги конкурса подведет 28 марта специально созданное жюри. Все конкурсанты будут награждены Дипломами участника, а победители грамотами и ценными подарками.